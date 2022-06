Encerra hoje prazo de inscrições para concurso da Defensoria do Amazonas

Manaus/AM – O prazo de inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado Amazonas (DPE-AM) encerra nesta sexta-feira (10) e os interessados podem se inscrever no site https://www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo certame. A prova escrita será realizada no dia 21 de agosto.

Serão ofertadas 12 vagas, sendo 6 para candidatos com Ensino Médio e 6 para candidatos com Ensino Superior. Todas são para municípios do interior do estado.

Para analista jurídico (Ensino Superior), a remuneração inicial é de R$ 6.883,29. Serão seis vagas, para atuar nos seguintes municípios: Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva (uma vaga para cada cidade). A taxa de inscrição custa R$ 110.

Para assistente técnico (Ensino Médio), a remuneração inicial é de R$ 4.051,91. Serão seis vagas, para os mesmos municípios citados. A taxa de inscrição custa R$ 90.