Operação “Predador” da Polícia Federal desmantela associação voltada para moeda falsa

A desarticulação de uma associação criminosa dedicada à prática reiterada de crimes de moeda falsa é movimentada nesta sexta pela Polícia Federal na Operação “Predador”, com mandados a serem cumpridos por determinação da Justiça Federal. Mais de R$ 200 mil reais em notas falsas foram apreendidas pela Polícia Federal em 2021, com a identificação de um grupo criminosa que fabricava as notas ilícitas em Goiás e era responsável por introduzir em circulação centenas de milhares de reais falsificados.

O crime tem sua tipificação no código penal brasileiro e consiste em “falsificar, fabricar ou alterar a moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país”, se detectando, na operação, inclusive, a apreensão de cédulas falsas de R$ 200 reais, com alta qualidade de contrafação.

As notas eram enviadas por encomenda postadas para pelo menos 14 unidades da Federação, distintamente. O crime foi identificado em parceira com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios em Brasília e com a Receita Federal do Brasil, evidenciando-se que o montante da falsificação atinge a cifra de R$ 20 milhões entre 2020/2021.

Outros crimes conexos são investigados, que não consistem apenas na falsificação do papel moeda, mas se estendem desde a associação criminosa, até a lavagem de dinheiro, cujas penas somadas, em concurso material de delitos podem ultrapassar 20 anos de reclusão.