Tribunal do Júri condena dois réus por homicídio e tentativa de homicídio em Jutaí, no Amazonas

A Comarca de Jutaí realizou sessão do Tribunal do Júri para julgamento da Ação Penal n.º 0600358-13.2021.8.04.5200, resultando na condenação do réu Abelardo de Oliveira Filho, à pena definitiva de 14 anos de reclusão, por homicídio, e do réu Paulo Correia Bento, a 12 anos de reclusão e três meses de detenção, pelos crimes de lesão corporal e homicídio. A sessão de julgamento ocorreu em 29/10, no auditório da Câmara Municipal de Jutaí, presidida pela juíza Janeiline de Sá Carneiro, com atuação do promotor Marcelo Augusto Silva de Almeida, de advogados, testemunhas, servidores e jurados convocados para o Conselho de Sentença.

Os réus foram denunciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio contra Mariele Santos de Souza, e pelo homicídio de Oseas Barbosa da Silva, por disparos de arma de fogo, em 29/07/2021, na Estrada do Caruara, bairro Santo Antônio, no Município.

Durante a apreciação dos quesitos formulados, os jurados desclassificaram o crime de tentativa de homicídio contra Mariele para o crime de lesão corporal, e condenaram os dois réus pelo homicídio da outra vítima.

Ao final, a magistrada proferiu a sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Paulo Bento pelos crimes de lesão corporal e homicídio, previstos no Código Penal (artigos 129, caput, e 121, parágrafo 2.º, incisos II e IV do Código Penal) em concurso material (artigo 69 do Código Penal). O réu Abelardo Filho foi condenado pelo crime de homicídio (artigo 121, parágrafo 2.º, incisos II e IV do Código Penal). Com informações do TJAM