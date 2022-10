TJSC condena homem a 14 anos por homicídio de pai e filho no dia de Natal

O Tribunal do Júri da comarca de Araranguá, em Santa Catarina, em sessão na última quarta-feira (26/10), condenou um homem a 14 anos de prisão por duplo homicídio que vitimou pai e filho em Araranguá. O crime aconteceu no bairro Paiquerê, na tarde de 25 de dezembro de 2020, logo após uma discussão entre as partes na residência do acusado. Pautado no Mutirão Estadual do Júri, o julgamento foi presidido pelo juiz Guilherme Mazzucco Portela, atuando em regime de cooperação.

Segundo a denúncia, o réu foi ao encontro das vítimas armado e descarregou nelas todas as munições de sua pistola. Dos 14 disparos, 12 atingiram fatalmente as vítimas: o pai, de 40 anos, e seu filho, de 19. O acusado foi condenado a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Cabe recurso da decisão ao TJSC.

Processo n. 5007335-95.2021.8.24.0004

Com informações do TJSC