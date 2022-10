Dupla que matou mulher por descumprir estatuto de facção é condenada em Santa Catarina

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Joinville, em Santa Catarina, condenou, em sessão nesta quinta-feira (27/10), dois integrantes de uma facção criminosa envolvidos no assassinato de uma mulher que também era filiada ao grupo. O homicídio ocorreu em fevereiro de 2018.

Segundo a denúncia, o crime foi motivado por a jovem ter infringido uma das regras da facção criminosa da qual fazia parte: ela se envolveu amorosamente com um membro do grupo de que fazia parte seu ex-companheiro. Nos termos da facção, ela cometeu uma “talaricagem”.

Neste julgamento, no banco dos réus, o homem apontado como o mandante do assassinato foi condenado a 24 anos de prisão, e a mulher que seria a responsável por atrair a vítima até a emboscada, a 16 anos, ambos sem direito a recorrer em liberdade. Ele já está encarcerado e ela teve o mandado de prisão expedido ao final da leitura da sentença.

Autos n. 0014900-98.2018.8.24.0038

Com informações do TJSC