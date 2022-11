TJAM divulga novos atos de nomeação de aprovados em concurso de 2019

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou cinco novos atos de nomeação de candidatos aprovados no concurso público realizado em 2019, regido pelo Edital n.º 01/2019-PTJ, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio.

Os atos, de número 993, 996, 997, 998 e 999, são assinados pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, e foram disponibilizados no Caderno Administrativo Diário da Justiça Eletrônico, a partir da página 2 do Caderno Administrativo. Outro ato, n.º 983, está no Caderno Extra do DJe, da mesma data.

Desta vez foram nomeados aprovados para o cargo de analista judiciário – analista de sistemas (nível superior) e também para assistente judiciário – programador e assistente judiciário – suporte ao usuário de informática para a capital (nível médio), nas vagas de ampla concorrência e reservadas para negros e pessoas com deficiência.

Para a 1.ª Sub-Região, foi nomeado candidato para o cargo de assistente judiciário.

O concurso da instituição foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte começaram a ser realizadas nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

Atos de nomeação

Ato n.º 993 – JEISON PEREIRA DE OLIVEIRA, 5.º colocado para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo efetivo de Analista Judiciário – Especialidade: Analista de Sistemas;

Ato n.º 996 – TILZA CRISTINA DOS SANTOS COSTA, 31.ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo efetivo de Assistente Judiciário – Especialidade: Programador;

Ato n.º 997 – MARCELO SANTOS DA COSTA, 32.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo efetivo de Assistente Judiciário – Especialidade: Programador ;

Ato n.º 998 – RAIMUNDO MATOS DA SILVA, 7.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo efetivo de Assistente Judiciário – Especialidade: Suporte ao Usuário de Informática (Capital);

Ato n.º 999 – UESLEY RODRIGUES OLIVEIRA, 8.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo efetivo de Assistente Judiciário – Especialidade: Suporte ao Usuário de Informática (Capital);

Ato n.º 983 – EVANDRO COSTA DE LIMA, 6.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário (1.ª Sub-Região).

Com informações do TJAM