STF esclarece que ministro Gilmar Mendes não se encontrou filho de Lula em restaurante em Roma

Circulam pelas redes sociais áudio e fotos com a falsa informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes se encontrou, em Roma, com o filho de candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de mentira, fake news. Na verdade, o ministro estava com juristas que participaram com ele de um congresso na capital italiana.

Em áudio que circula no Whatsapp, um homem afirma que viu Gilmar Mendes em um restaurante e que identificou que o filho do Lula estava junto. Várias fotos foram tiradas e circulam em diferentes redes sociais com a mensagem de que o ministro estava com o filho do candidato.

O ministro comentou sobre o tema em seu Twitter e informou que estava com um desembargador e um professor. “Estive em Roma no início de outubro, participando de congresso na Universidade. Foto do jantar, com o Des. Ney Bello e o Prof. Sérgio Victor. Este último, segundo fake news desesperada, seria o filho de uma personalidade política brasileira.” Com informações da assessoria de imprensa do STF