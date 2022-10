Policiais militares são denunciados pela morte de jovem após abordagem em Goiânia

Os policiais militares Guidion Ananias Galdino Bonfim, Kilber Pedro Morais Martins, Cleber Leandro Cardoso e Mayk da Silva Moura Sousa foram denunciados pela morte de Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, abordado no dia 11 de agosto em Goiânia/GO. Segundo a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Geibson Rezende, eles, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por disparos de arma de fogo, mataram a vítima após essa abordagem.

Conforme a peça acusatória, os denunciados levaram Henrique dentro de uma viatura até uma estrada de terra vicinal do Residencial Real Conquista e, no local, atiraram contra ele, tendo acertado quatro tiros. Os policiais, então, de acordo com a denúncia, simularam um confronto policial com troca de tiros.

A denúncia relata que, conforme apurado nas investigações, a abordagem a Henrique ocorreu horas antes de ele ser executado, por volta das 8 horas, na Avenida Itália, no Jardim Europa, o que foi registrado por câmeras de segurança nas proximidades. Pelas imagens, narra o promotor, após ser revistado e, mesmo não tendo sido encontrado nenhum objeto ilícito em seu poder, Henrique foi colocado à força no porta-malas da viatura policial e, de lá, os denunciados seguiram para rumo ignorado, afastando-se da cena da abordagem. A vítima permaneceu com os denunciados até ser executada.

A peça acusatória reforça que, após este episódio, Henrique não foi mais visto com vida, tendo seus familiares registrado seu desparecimento no mesmo dia. Contudo, no dia seguinte, receberam uma ligação do Instituto Médico Legal comunicando sua morte.

De acordo com a denúncia, os policiais praticaram o crime por motivo torpe, uma vez que, em data anterior, no Bairro Jardim Vila Boa, por suspeita de roubo de celular, Henrique teria sido detido e embarcado algemado numa viatura, tendo conseguido fugir levando a algema. Posteriormente, os militares o encontraram, cobraram a quantia de R$ 100,00 pelas algemas e o juraram de morte, segundo afirma a peça acusatória.

Os policiais foram denunciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Com informações da assessoria de comunicação social do MPGO