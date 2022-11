STF é acionado por ex-assessor de Trump contra bloqueio de perfil de Zambelli

O Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de Jason Miller, ex-porta voz de Donald Trump, na Casa Branca. Miller quer ter acesso ao processo em que o TSE, por meio de Alexandre de Moraes, determinou a exclusão do perfil de Carla Zambelli da rede social comandado por Miller, a Gettr, nos EUA. Moraes determinou o bloqueio de perfis da parlamentar após a deputada se envolver em um episódio, no dia anterior ao segundo turno das eleições, em que fez uso de arma de fogo em contrariedade a uma Resolução do próprio TSE.

Carla Zambelli viajou aos Estados Unidos depois de ser investigada por ameaçar um petista com arma de fogo, episódio do qual sobreveio a decisão do Ministro Alexandre de Moraes. Agora, o ex-porta voz de Donald Trump quer ter acesso a esse processo. O pedido está sendo analisado.

Na ocasião, Zambelli disse ter consciência de que estava descumprindo a resolução do TSE, e registrou que Moraes não era legislador, era simplesmente o presidente do TSE e um membro do Supremo Tribunal Federal. “Ele não pode em nenhum momento fazer uma lei”, disse Zambelli na época. Após o episódio se sucederam os bloqueios de perfis de Zambelli.