Mulher negra diz ter sido vítima de racismo praticado no interior das Lojas Renner

No Rio de Janeiro, no Madureira Shopping, uma mulher negra que experimentou roupas no provador de uma Loja da Renner, denunciou que foi vítima de racismo praticado por uma funcionária da unidade. O caso ocorreu no sábado, dia 12 de novembro. A Renner demitiu a funcionária. A vítima foi acusada pela funcionária de furto no interior da loja.

Parentes da mulher e clientes da loja filmaram a confusão e publicaram os vídeos nas redes sociais. A funcionária da Renner teria coagido a mulher a abrir a bolsa, após ter acusado a senhora de ter furtado uma peça de roupa na loja. Na bolsa da vítima, sob coação da funcionária, foi encontrado um casaco de uma marca não comercializada nas lojas Renner e que teria bastante tempo de uso.

A Renner se manifestou e considerou inaceitável o fato, informando que providenciou a demissão da funcionária. A funcionária teria coagido a cliente, empurrando-a na parede, mandando tirar tudo o que ela pegou. Dezenas de clientes se avolumaram na loja, indignados com o acontecimento e deram apoio à vítima e gritavam que a loja era racista. A Renner emitiu nota, repudiou os acontecimentos e disse garantir que o respeito e a equidade sejam aplicados em todas as suas relações.