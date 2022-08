Servidor exonerado que pretenda reintegração ao cargo deve propor ação no prazo de 5 anos

Em exame de Mandado de Segurança impetrado por policial militar excluído da corporação por ato do Governador do Estado, o Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior afastou o cabimento da segurança vindicada por Adelson Gomes, fundamentando a decisão com o reconhecimento de que é pacífico que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem a prescrição cujo prazo é de cinco anos, contados da data em que o servidor foi oficialmente exonerado.

O servidor havia sido excluído do quadro da Polícia Militar por ato do Governador do Estado em dezembro de 1990, sem o procedimento administrativo exigido para apurar a conduta irregular consistente em faltas ao serviço. O pedido de reintegração ainda foi requerido administrativamente, no ano de 2019, mas foi negado pela Administração Publica.

O servidor alegou que seria inaplicável o prazo prescricional quinquenal sob o entendimento de que existindo Lei Estadual com previsão de anulação da pena aplicada a integrante da Polícia Militar a qualquer tempo, prevaleceria essa aplicação, independentemente da ocorrência do prazo prescricional.

A lei se refere à admissão, a qualquer tempo, da revisão do procedimento administrativo disciplinar findo, e enumera as hipóteses dessa revisão, o que foi levado a nível administrativo, e negado pelo Comando da Polícia Militar. A norma invocada é representada pela Lei 3278/2008, que instituiu o regime disciplinar dos servidores do sistema de segurança pública do Estado do Amazonas.

Para impetrante, haveria a imposição de sua aplicação, por ser mais benéfica. No entanto, o julgado confirmou que a jurisprudência do TJAM é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedecem à prescrição quinquenal.

Processo nº 400972-45.2022.8.04.0000

