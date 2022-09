Servidor agente de endemias ganha direito as verbas trabalhistas na justiça do Amazonas

A contratação de servidores públicos temporários para o cargo de agentes de combates às endemias é vedada por lei. No entanto, a própria lei 11.350/2006 permite, por exceção, que a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários sejam aceitas quando houver necessidade de combates a surtos epidêmicos. O tema foi relatado pelo desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, que, ao julgar recurso, reformou sentença que denegou direitos trabalhistas ao requerente Eugênio Xavier, ainda que comprovado as sucessivas renovações do contrato para o cargo de agente de endemias pelo Município de Parintins.

O servidor havia ajuizado ação de cobrança contra o Município de Parintins com o propósito de receber verbas de FGTS e indenização por danos morais, em decorrência de função temporária de agente comunitário de saúde, função que ocupou por 16 anos, sem concurso público e por meio de renovações de contrato temporária, em burla à regra de ingresso no serviço público por meio de concurso.

A sentença, em primeiro grau, julgou improcedente os pedidos, fundamentando que as hipótese de recebimento do FGTS se restringem à demissão sem justa causa, rescisão por acordo, ou no término do contrato por prazo determinado e outros fatores descritos em lei, o que não atenderia à hipótese descrita na ação.

Porém em segundo grau, se confirmou que houve violação do ente municipal à regra de contratação, pois o servidor foi contratado com a dispensa do concurso público, contrato que se estendeu por 16 anos, gerando a nulidade dos contratos temporários firmados e, por consequência, não se poderia permitir o enriquecimento ilícito da administração pública, com a inflição da obrigatoriedade de pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da lei nº 8.036/90, face a incontroversa nulidade do contrato temporário.

Reconheceu-se também que deveriam ser pagos danos morais ao servidor, porque o não pagamento de verbas de natureza alimentar caracteriza-se como ofensa a direitos da personalidade, reformando-se a sentença de primeiro grau, por se entender devida a reparação postulada.

Processo nº 0001112.38.2017.8.04.6301

Processo: 0001112-38.2017.8.04.6301 – Apelação Cível, 2ª Vara de Parintins Apelante : Eugênio Valeriano Xavier. Relator: Abraham Peixoto Campos Filho.