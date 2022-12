Réu não pode pretender a seu favor vícios processuais aos quais deu causa

Os atos processuais somente podem ser reconhecidos inválidos quando houver prova de que tenha causado algum prejuízo ao direito de defesa, firmou o desembargador Hamilton Saraiva, em julgamento de recurso interposto pela defesa de Lucinaldo Souza. Mandado a Júri para ser julgado pela prática de homicídio, o acusado reclamou em segundo grau que não foi ofertado a seu favor as alegações finais. Ocorre que, a defesa do réu, embora constituída, quedou-se inerte, não oferecendo a peça processual, dentro do prazo, sobrevindo a sentença de pronúncia. Sentença válida. Importou que se oportunizou prazo à defesa, que não cumpriu suas obrigações. A defesa não pode argumentar nulidades a que tenha dado causa.

Como explicou o julgado, no cenário das nulidades, atua o princípio que ‘não possam ser declaradas sem a efetiva prova do prejuízo ao réu’, pois, ainda que os atos processuais tenham sido produzidos em desacordo com as formalidades legais, atos processuais não serão declarados nulos, quando não houver a efetiva demonstração de prejuízo.

No rito processual do Tribunal do Júri, até mesmo a ausência de alegações finais não é causa de nulidade, pois o juízo efetivado na decisão de pronúncia é de mera admissibilidade da acusação, cujo julgamento da causa compete ao Conselho de Sentença.

“Atos processuais somente devem ser considerados nulos quando houver a efetiva comprovação do prejuízo sofrido por uma das partes, em observância ao que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal. É que no cenário das nulidades, atua o princípio do pas de nullilté sans grief, segundo o qual, ainda que produzidos em desacordo com as formalidades legais, os atos processuais não serão declarados nulos, quando não houver a efetiva demonstração de prejuízo”.

Processo nº 0212301-92.2009.8.04.0001

