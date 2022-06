Promoção de Militar não se condiciona a obstáculos da Lei Fiscal no Amazonas

A Desembargadora Joana dos Santos Meirelles emitiu decisão acatada à unanimidade pelo Pleno do TJAM e concedeu mandado de segurança a Robson Santos Souza, determinando que o Comando Geral da Polícia Militar efetue a promoção do Impetrante ao posto de Subtenente-QPPM-combatente na razão de preencher os requisitos legais, afastando os empecilhos criados quanto à ausência de número de vagas e da alegação de que haja óbice de limites de despesas de pessoal face a lei de responsabilidade fiscal.

O Estado havia oposto a impossibilidade de promoções decorrentes da Lei Complementar 198/2019 que fixou o teto de gastos públicos pelo Poder Executivo. Neste aspecto, a decisão alude ao fato de que a norma foi suspensa por ordem liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Fundamentou-se que não se pode aceitar que haja violação de direitos de progressão e de promoção assegurados na Constituição Estadual. “O direito subjetivo é a prerrogativa que alguém possui de exigir de outrem a prática ou a abstenção de certos atos, não podendo encontrar obstáculos promovidos pelo Estado e atentar contra a sua existência”.

Com essas premissas, foram rechaçadas as alegações do Estado do Amazonas, afastando-se, daí, empecilhos quanto às invocadas diretrizes da Lei Complementar 198/2019 e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e se concedendo a segurança para que a autoridade impetrada efetue a promoção requestada pelo impetrante á patene de Subtenente QPPM.

Leia o acórdão :