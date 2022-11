PRF informa sobre retomada de bloqueios em estradas federais

A Polícia Rodoviária Federal informou, na tarde ontem, que registrou cinco bloqueios e 18 interdições parciais nas rodovias federais provocados por manifestantes inconformados com o resultado da eleição. Após uma trégua de alguns dias, sem protesto nas estradas, os bloqueios foram retomados, com a identificação de 18 trechos com interrupção total do fluxo de veículos.

Os bloqueios foram registrados em cidades do Pará e Mato Grosso, com protestos considerados antidemocráticos por pedirem a intervenção militar e atacarem ministros do Supremo Tribunal Federal. As cidades alvo desses bloqueios foram Itaituba, no Pará, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, Sorriso e Sapezal, todas em Mato Grosso.

A indagação que fica é a de encontrar respostas de que como esses bloqueios surgem, assim como as manifestações. Surgem de maneira espontânea, sem nenhum tipo de coordenação ou planejamento? Têm financiamento? Relatórios enviados por órgãos de segurança ao Ministro Alexandre de Moraes mostram que os protestos antidemocráticos são organizados por lideranças locais, empresários, policiais, ex-policiais, fazendeiros, funcionários púbicos e políticos das cidades.