Aeronáutica irá apurar morte de militar dentro dos anexos do Ministério da Defesa

Dois militares, dentro do prédio do Ministério da Defesa, em Brasília, após desentendimento, no dia de ontem, findou em morte. Um militar da Força Aérea Brasileira, matou um colega, também da FAB. Entretanto, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, quando acionados para atender a ocorrência, relataram a informação de ‘tiro acidental de arma de fogo’. A vítima morreu com um tiro na cabeça.

O registro policial aponta que a vítima é Kauan Jesus da Cunha Duarte, que tinha 19 anos de idade. Em julho, ele havia postado em uma rede social uma mensagem comemorando a formatura na FAB. O atirador tem a mesma idade da vítima, não se declinando, ainda, sua identidade. O fato ocorreu durante uma troca de turno entre os militares.

A confusão da qual decorreu a morte de Kauan aconteceu em um dos anexos do Ministério da Defesa, na Esplanada, no dia de ontem. O Ministério da Defesa informou que a Aeronáutica irá apurar o caso, ao tempo em que prestou condolências aos familiares e amigos, ‘pela irreparável perda’.