Polícia investiga omissão de pais na gravidez, pela segunda vez, de criança de 11 anos

No Piauí, o relato de uma Conselheira Tutelar traz a notícia de que uma criança, de apenas 11 anos de idade, pela segunda vez, foi vítima de violência sexual, da qual resultou nova gravidez. A primeira gravidez datou de 1 ano atrás, e a vítima não realizou aborto.

De acordo com a conselheira, a menina disse querer fazer um aborto e que tem o sonho de voltar a estudar. No curso desses fatos, a Polícia investiga se houve negligência dos pais e de autoridades que já detinham conhecimento do caso e de suas circunstâncias.

A criança se encontra no terceiro mês de estado gestacional como demonstrou exame realizado no Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. A vítima é conturbada por brigas violentas entre os pais e há um mês havia saído de um abrigo público.