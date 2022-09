Moraes nega que tenha feito acordo com militares para apuração paralela

O Tribunal Superior Eleitoral negou que tenha feito acordo com as Forças Armadas para facilitar o envio de dados compilados sobre a totalização de votos das eleições de outubro. Os militares não recepcionaram muito bem a informação. Nessa segunda o Ministro Moraes suspendeu um encontro com o Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

Havia expectativa de integrantes do TSE e das Forças Armadas de que Nogueira fosse recebida amanhã, dia 13, para conversar sobre os pedidos dos militares para as eleições. As Forças Armadas planejam acompanhar etapas da totalização e apuração de votos.

Há uma ideia de enviar militares para tirarem fotos de 385 boletins de urna que são colados nas portas das seções eleitorais. Em paralelo, conferir se os dados são os mesmos que chegam ao TSE para a soma dos votos. Os militares mantêm esse plano mesmo após o Tribunal negar o acordo para receber os dados brutos de forma facilitada.