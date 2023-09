PGJ prestigia cerimônia de entrega de título de Cidadão Amazonense ao Senador Omar Aziz

Nesta última segunda-feira, 18/9, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, marcou presença em uma sessão especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. O evento foi dedicado à entrega do título de Cidadão do Amazonas e da Medalha do Mérito Ruy Araújo ao Senador da República, Omar Aziz.

“A outorga da Medalha Ruy Araújo e do título de Cidadão Amazonense é um momento de valorização e reconhecimento daqueles que contribuem, de forma significativa, para o desenvolvimento do nosso Estado. É uma honra poder celebrar essas personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e que, com seu trabalho e dedicação, ajudam a construir um Amazonas cada vez mais forte e próspero”, disse o Procurador-Geral de Justiça do AM.

De iniciativa do deputado João Luiz, a cerimônia foi presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade. O Governador Wilson Lima e o Prefeito David Almeida, representado pelo Secretário Municipal Sabá Reis, também estiveram presentes.

A sessão contou com a participação de representantes do sistema de justiça, dos poderes executivo e legislativo estadual e federal, governos locais, entre outros, que expressaram seu agradecimento ao Senador Omar Aziz e celebraram a trajetória política do homenageado.

