Ministério Público Federal atua para reduzir desmatamento ilegal no Amazonas

O Ministério Público Federal no Estado do Amazonas , atuando na defesa do meio ambiente, propôs um Termo de Ajustamento de Conduta com um abatedouro que atua no município amazonense de Boca do Acre, Nosso Frigorífico, e a empresa se comprometeu a não adquirir animais de fazendas que desmataram ilegalmente. Há no Amazonas bois que comem em pastos abertos no que já foi floresta. Boca do Acre tem o o segundo maior rebanho do Estado do Amazonas e desponta com 10% das áreas abertas de forma irregular na região.

Na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado o Ministério Público tem atuado para evitar o desflorestamento na Amazônia e adotar medidas para impedir a comercialização de gado criados irregularmente. Quanto ao Frigorífico, houve informações de que a empresa estaria comprando bois de áreas desmatadas, razão que conferiu ao TAC a legitimidade ao Ministério Público para tomar a iniciativa do procedimento.

Não cumprido o TAC- Termo de Ajustamento de Conduta, o Frigorífico arcará com multa equivalente a 50 vezes o valor da arrobo do boi por cabeça de gado comprado de fornecedores irregulares. A ideia é o incremento de adoção de metas e providências que que ajudem a reduzir o desmatamento ilegal na Região Amazônica.