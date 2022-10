Atuação fiscalizadora das eleições existe, mas não auditoria de urnas, Defesa responde a Moraes

O Ministério da Defesa encaminhou ao Ministro Alexandre de Moraes, ofício no qual responde à Corte acerca de cobranças da pasta sobre o encaminhamento de cópia de documentos sobre eventuais auditorias das urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. A apresentação do material será feito após o segundo turno, mas, desde então, o Ministério nega a existência de um relatório que teria sido entregue a Bolsonaro.

O ofício foi encaminhado ao TSE pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, após Alexandre de Moraes cobrar que a pasta encaminhasse cópia de documentos sobre eventual auditoria das urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições, realizado em 02 de outubro. A documentação será encaminhada ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do Plano de Trabalho elaborado pelo Tribunal.

Mas o Ministério já esclareceu que ante a inexistência do alegado relatório, não procede a informação de que ocorreu entrega do suposto documento a qualquer candidato, enfatizou o teor do ofício encaminhado ao TSE. O ofício marca o ponto de que as próprias Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para atuar como uma das entidades fiscalizadoras do pleito.