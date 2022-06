Mestrado no exterior deve ser revalidado no Brasil/Amazonas para se conceder direito a servidor

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos negou concessão de segurança por concluir a inexistência de direito líquido e certo ao pedido de promoção na carreira à Professora Lydjane Cruz por não ter instruído a ação com a prova da revalidação do diploma de mestre obtido em instituição estrangeira. Ainda que a impetrante tenha concluído o curso de Mestre em Ciência da Educação, em Assunção, se entendeu que seja pertinente o cumprimento da Lei de Planos de Cargos e Salários que dispõe sobre a exigência de que cursos realizados no exterior sejam revalidados por instituição nacional competente.

Nesses casos, é imprescindível que o interessado, ao pretender a promoção vertical instrua o pedido com documento comprobatório do reconhecimento e revalidação nacional, nos moldes legais, de seu Diploma de Mestrado obtido no exterior, de forma que não se verificará a liquidez e certeza do direito vindicado sem o preenchimento desse requisito, firmou a decisão.

Promoção Vertical é a elevação para a classe superior, de acordo com a titulação apresentada, dentro da mesma referência, mediante ato administrativo específico, conforme a regulamentação prevista no Ato Administrativo que dispõe sobre a carreira do servidor, no caso, de regulamentação da Seduc, independentemente do número de vagas, mas em estrito obediência às exigências normativas.

O julgado dispôs que a ausência regular de comprovação mediante prova pré-constituída do pedido levado em Mandado de Segurança , não se demonstrando direito líquido e certo, importa em denegação da matéria requerida, pois resta faltante pressuposto processual de interesse de agir, na modalidade interesse adequação, pois, sem a revalidação do diploma obtido no exterior, não há a liquidez e certeza autorizadora do direito pleiteado.

Processo nº 4007352-21.2021.8.04.0000

