Majoração de Valor de ICMS/Amazonas somente se impõe com amparo em reserva legal

O Desembargador Wellington José de Araújo do Tribunal do Amazonas, manteve, em voto condutor de julgamento, a decisão que afastou a Margem de Valor Agregado (MVA) das operações que somavam para maior as cobranças de ICMS, pelo Estado do Amazonas da empresa Big Trading e Empreendimentos Ltda. O Estado alegou a decadência do Mandado de Segurança e do direito da impetrante questionar em juízo a legalidade de cobrança do valor agregado por meio do decreto estadual nº 40.105/2018, que recepcionou o Convênio ICMS nº 142/2018, instituidor a MVA de 100% sobre as operações da impetrante, que alegou modificação da base de cálculo do ICMS com violação ao princípio da legalidade.

A sentença concessiva, em primeira instância, fincou o posicionamento jurídico de que a modificação da Margem do Valor Agregado, com o intuito de torná-la mais onerosa, como no caso examinado, deve obediência à lei em sentido estrito. O Estado do Amazonas apelou e, concomitantemente, pediu que fosse dado efeito suspensivo à decisão monocrática, por ausência de referido efeito ante a oposição legal da apelação contra a sentença de primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido em segunda instância, e assim, negado vigência à sentença, ante a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação, o que corresponderia à hipótese do caso concreto. Mas, no exame de mérito, o apelo do Estado foi negado.

No acórdão , se concluiu que a Margem de Valor Agregado- MVA – por expressa previsão constitucional exija a necessidade de Lei Complementar Nacional- com a também necessidade de lei em sentido estrito para determinação dos critérios de apuração desses valores na aplicação da exação tributária, para que seja respeitado o princípio da reserva legal. O recurso do Estado do Amazonas, embora conhecido, foi desprovido. Se concluiu que o ICMS se cuida de uma obrigação de trato sucessivo, que enseja a cobrança de exação em cada operação comercial realizada, não tendo, inclusive, ocorrido a decadência indicada no recurso.

Processo nº 0678069-74.2021.8.04.0001

