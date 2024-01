Mais um réu é condenado por matar e decapitar homem em presídio de Maceió

José Flávio Silva de Oliveira é mais um réu condenado pelo homicídio de Carlos Júnior dos Santos, ocorrido no ano de 2017 em um presídio de Maceió. O júri, conduzido pelo juiz Yulli Roter Maia, da 7ª Vara Criminal, ocorreu nessa terça (23), no Fórum do Barro Duro.

José Flávio foi condenado a 22 anos de reclusão. O magistrado manteve a prisão preventiva do réu, que deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

O crime teria sido motivado por rivalidade entre facções criminosas. Outras dez pessoas já foram a júri pelo mesmo crime, sendo oito condenadas e duas absolvidas. Em depoimento, José Flávio negou envolvimento no homicídio.

No cálculo da pena realizado pelo juiz, o tempo de reclusão foi elevado devido aos antecedentes criminais do acusado.

A pena do réu também foi aumentada considerando a motivação torpe, o uso de meio insidioso e cruel na execução do crime e a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O crime ocorreu na Casa de Custódia, em 28 de agosto de 2017. Consta nos autos que a execução foi premeditada por integrantes da faccção rival à da vítima. Carlos dos Santos teve o coração arrancado do corpo e a cabeça introduzida no abdômen.



Processo nº 0000778-33.2023.8.02.0001

Com informações do TJ-AL