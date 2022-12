Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques toma posse como nova desembargadora do TJAM

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou nesta quarta-feira (7/12) a sessão solene de posse da nova desembargadora da Corte, Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, eleita pelo critério de merecimento na sessão plenária do último dia 29/11. A cerimônia aconteceu no Plenário Ataliba David Antonio, no Edifício-Sede do Poder Judiciário, no Aleixo, e foi conduzida pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, com transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube.

A solenidade foi prestigiada, dentre outras autoridades, pelo governador do Estado, Wilson Lima; pela vice-presidente do TJAM, desembargadora Graça Figueiredo; pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador Anselmo Chíxaro; pelo ouvidor-geral de Justiça, desembargador Jomar Fernandes; e demais desembargadores membros da Corte; pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Roberto Cidade; pelo prefeito de Manaus, David Almeida; pelo presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, Luís Márcio do Nascimento Albuquerque .

A nova desembargadora Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques foi conduzida ao dispositivo de posse pelas desembargadoras Graça Figueiredo e Vânia Marques Marinho. Ela assinou o termo de posse, e em seguida, houve a tradicional cerimônia de troca das togas, em que ela substituiu as vestes de juíza para a de desembargadora.

Com informações do TJAM