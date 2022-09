Lista tríplice formada definirá o novo Procurador de Justiça do Amazonas

O encerramento da votação para a escolha do novo Procurador Geral de Justiça do Amazonas trouxe o nome do atual PGJ Alberto Rodrigues do Nascimento júnior como o primeiro mais votado dentre os candidatos que se submeteram à escolha pelo voto secreto e universal de promotores do Ministério Púbico do Amazonas.

Alberto Rodrigues é quem hoje chefia o Ministério Público do Amazonas e encerrou a votação com um total de 113 votos. Logo em seguida, a também Promotora de Justiça Lílian Maria Pires Stone, em segunda colocação, arrebatou o total de 88 votos. No terceiro lugar despontou Cley Barbosa Martins, com 69 votos.

Na sequência, os demais candidatos, na ordem de votação, foram os seguintes: Edinaldo Aquino Medeiros com um total de 59 votantes; Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos com 46 votos; Géber Mafra Rocha, com 31 votos e Walber Luís Silva Nascimento com 28 votos. Não houve votos brancos ou nulos.

De então, formada a lista tríplice, esta deverá ser encaminhada, no máximo, até amanhã, ao Governador Wilson Lima. Se o Governador do Estado não escolher nenhum dos nomes, no prazo de 15 dias, após o recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo pelo Colégio de Procuradores, para o exercício do mandato, o membro do Ministério Público mais votado, no caso Alberto Nascimento.