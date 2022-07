Klara Castanho tem pedido negado pela justiça carioca contra YouTuber Antonia Fontenelle

A atriz Klara Castanho teve pedido negado na justiça do Rio de Janeiro contra a influenciadora digital Antonia Fontenelle. O pedido de liminar era para que Fontenelle retirasse o vídeo publicado no YouTube sobre a vida pessoal e o filho recém-nascido que Klara Castanho entregou para adoção por ser fruto de estupro. Após a divulgação do vídeo, Klara teve que prestar explicações sobre o caso com uma carta pública.

Em decisão, a juíza Flávia Viveiro de Castro, da Segunda Vara Cível da Barra, entendeu que os fatos relatados por Antonia são de conhecimento público e ainda determinou a retirada do sigilo do processo.