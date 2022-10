Inocentado de abuso sexual Kevin Spacey se livra de indenizar o também ator Anthony Rapp nos EUA

Nos Estados Unidos da América o ator Kevin Spacey, de 63 anos foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas findou inocentado da acusação de estupro praticado contra o também ator Anthony Rapp, 13 anos mais jovem. O júri se alongou até o dia de ontem, dia 20, quinta feira, mas Spacey saiu vitorioso, com a proclamação de sua absolvição com a adoção do princípio de que, na dúvida, o direito de liberdade deve prevalecer a favor do estado de inocência.

O crime teria ocorrido no ano de 1986. Na época, a pretensa vítima, Rapp, tinha apenas 14 anos de idade, e o ator, veterano nas artes, 26 anos, 12 anos mais velho que a vítima. Com o julgamento, a equipe jurídica de Spacey também derrubou um pedido de indenização que teve contra o cliente, livrando-o do pagamento de 40 milhões de dólares pedidos a titulo de reparação de danos materiais e morais pela vítima.

Na época em que o ator americano foi processado, aflorou nos Estados Unidos da América um movimento , o #MeToo, que denunciava a prática de assédios dos quais os envolvidos, em sua maioria, homens poderosos de Hollywood, possivelmente vivenciavam. Foi quando Rapp acusou o veterano de, num festa, ter sido abuso sexualmente pelo astro. Rapp sofreu consequências danosas com a explosão das denúncias, sendo, também, na época, demitido da Netflix e cortado de alguns filmes.