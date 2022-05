Imóvel que é bem de família não se serve para atender a credor e pagar dívidas no Amazonas

Em jurisprudência firmada no âmbito do Tribunal do Amazonas a Primeira Câmara Cível à unanimidade de votos seguiu os fundamentos do Relator Paulo César Caminha e Lima que firmou ser impenhorável um imóvel utilizado como residência de entidade familiar e que, detidamente, se evidenciou como moradia do devedor, no caso a Recorrente A.M.L.S, que se insurgiu contra magistrado de cuja decisão, monocraticamente e sem fundamentação correta, havia sido determinado a penhora do imóvel para assegurar o pagamento de dívidas.

Cuidou-se de ação indenizatória levada em desfavor da recorrente e movida por M.R.M. O juiz, ainda em sede de primeiro grau de jurisdição, deferiu a penhora e a avaliação de bem imóvel indicado pela Exequente. O magistrado sequer teria identificado os fundamentos necessários à efetivação da medida constritiva contra o único patrimônio da família.

No Recurso, a Agravante fundamentou que as medidas resultariam na expropriação do único imóvel de sua propriedade, destacando, ainda, que morava com um filho em situação de saúde precária, e que precisava de cuidados especiais, conforme laudo médico que acostou aos autos.

O Relator deu efeito suspensivo ao Recurso e entendeu que deveria ser dado provimento ao agravo, sustando a decisão de primeiro grau. Em segundo grau, foi compreendido que o bem de família consiste no imóvel utilizado como residência da entidade familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental, ou entidade de outra origem, protegido por específica previsão.

Concluiu-se que o imóvel deveria ser destinado à moradia do devedor, com os bens móveis que o guarnecem, que não pode ser objeto de penhora judicial para pagamento de dívida e que tem por objetivo, assim, proteger os membros da família que nele vivem da constrição decorrente de responsabilidade patrimonial inerentes aos atos executivos desenvolvidos judicialmente.

Processo nº 0018825.22.2010.8.04.0012

Leia o acórdão :