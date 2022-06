Grávida tem direito à pensão do ex-companheiro no Amazonas ainda que haja dúvida da paternidade

A Desembargadora Onilza Abreu Gerth conduziu julgado que examinou a procedência de decisão que determinou a obrigação de alimentos gravídicos contra a pessoa do Recorrente. No caso, o agravante, W. A. R, não se conformou com a decisão que lhe impôs o dever de cumprir despesas adicionais do período de gravidez da ex-companheira, com a qual conviveu em união estável, sob a alegação de que se separou por suspeitas de infidelidade, motivos, no entanto, que não se serviram para rebater a fixação de alimentos, ante o primado da tutela do direito à vida e pleno desenvolvimento do nascituro.

No caso concreto, o juízo da 8ª Vara de Família havia fixado alimentos gravídicos, a serem pagos pelo agravante em porcentual que se determinou incidir sobre seus vencimentos. Porém, em agravo de instrumento o recorrente firmou que conviveu em união estável, por três anos, encerrando o relacionamento em razão da infidelidade da ex-companheira, não sendo cabível se presumir que tenha sido declarado o pai da criança por nascer.

O julgado, inicialmente, esclarece que os alimentos gravídicos são destinados a cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e devidos pelo futuro pai à mulher grávida, devendo ser fixados quando presentes mero indícios da paternidade, sendo desnecessária a sua efetiva comprovação.

Ter sido a criança gerada na constância da união estável é indício suficiente de paternidade para o deferimento de alimentos gravídicos, firmou o julgado. O argumento de infidelidade advindo de relacionamento extraconjugal por aproximadamente 1 (um) ano, não é suficiente para afastar a obrigação alimentar. Ainda que possa haver dúvida sobre a efetiva paternidade, o direito deve tutelar, primordialmente, a vida e o pleno desenvolvimento da criança, arrematou o julgamento.

Processo nº 4001311-38.2021.8.04.0000

Leia a decisão: