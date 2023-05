Gilmar Mendes rebate as insinuações de Sérgio Moro, e diz que é o Senador que tem explicações a dar

Se há explicações a serem dadas sobre prática de venda de decisões judiciais elas devem partir de Sérgio Moro, o atual Senador do União Brasil/PR, disse o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em uma entrevista a Abílio Diniz, no programa de entrevista que o empresário tem na CNN Brasil.

A declaração decorre de um vídeo que viralizou nas redes sociais, em que o ex-juiz aparece dizendo a interlocutores sobre ‘comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes”. Com base nesses fatos, Moro é alvo de uma ação penal movida por calúnia, em denúncia subscrita pela Procuradora da República, Lindôra Araújo.

No programa Caminhos com Abílio Diniz, no Canal CNN, Gilmar Mendes falou que sua experiência, na idade em que está, o orienta até a escolher os inimigos. “Eu que tenho que escolher as brigas” disse o Ministro, e arrematou dizendo achar curioso que o vídeo de Moro tenha sido divulgado numa fase em que o Senador e sua mulher estão sendo acusados, por Tacla Duran, de venda de decisões.