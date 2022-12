George Washington vai a custódia e juiz firma que soltura é colocar a sociedade em risco

A Juíza Acácia Regina Soares, com parecer favorável do Ministério Público, decidiu em audiência de custódia, no dia de hoje, em Brasília, pela conversão do flagrante delito de George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, em prisão preventiva. Com a decisão, o custodiado deverá ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, já no dia de amanhã. Na decisão a magistrada fundamentou que os armamentos e artefatos encontrados em posse de George possuem grande potencial lesivo, sendo impossível colocá-lo em liberdade, pois a soltura representaria um risco à sociedade.

“Além do grave risco à ordem pública, também restou caracterizado o risco para a conclusão da instrução processual, razão pela qual não se mostrando suficiente a imposição de nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão”, arrematou.

Nos autos informativos da custódia, se esclareceu que o artefato utilizado por George seria explodido por meio de um dispositivo remoto. A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal identificou que houve uma tentativa de detonar a bomba. Um grande potencial lesivo, foi como identificou a magistrada, em referência aos armamentos e artefatos encontrados na posse de George. As investigações prosseguem em Brasília.