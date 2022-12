Mais uma suspeita de explosão de bomba em Brasília aciona autoridades neste domingo

Neste domingo, em Brasília, o Bope/PMDF, foi acionado para averiguar uma ocorrência de suspeita de bomba, na área do Gama. O chamado envolveu a informação da existência de explosivos, a segunda ocorrência em pouco mais de 24 horas, após a prisão de George Washington de Oliveira Souza, o paraense que confessou, após prisão, que a intenção era abastecer com armas os manifestantes bolsonaristas frente a quarteis.

O suposto explosivo teria de fato sido localizado na tarde deste domingo. As informações ainda são preliminares. O suposto explosivo teria sido interceptado em uma área de mata, na DF-290, VC 383. Não há maiores detalhes.

No dia de ontem, um artefato de bomba teve sua explosão evitada e se comprovou que, não fosse a intervenção da polícia, havia mecanismo remoto que possibilitaria sua explosão e o rompimento do tanque de um caminhão carregado com gasolina nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, o suficiente para uma tragédia que, se não evitada, teria trazido nefastas consequências.