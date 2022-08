Estudante aprovada em vestibular consegue liminar para realizar prova de conclusão de ensino médio

A progressão educacional do aluno deve ser assegurada se a sua capacidade intelectual foi comprovada mediante aprovação em vestibular. A estudante Carla Gabriele, menor de idade, submeteu-se ao exame vestibular para o Curso de Letras, da UEA, e logrou êxito, lhe sendo conferido, via Mandado de Segurança , pelo Desembargador Yedo Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, o direito de se submeter a exame de habilidade para concluir de imediato o ensino médio ante a Seduc/Am, Secretaria de Educação, mediante supletivo.

A menor foi aprovada no concurso vestibular da Universidade do Estado do Amazonas para o curso de Licenciatura em Letras, porém, ainda estava cursando o 3º ano do Ensino Médio, em Manaus, o que a impossibilitava de cumprir o requisito de apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, condição exigida no edital da matrícula.

Um mandado de segurança , deferido em primeira instância atendeu ao pedido da menor, representada por sua madrinha, ante a ausência da mãe, vindo a menor a obter, ainda, liminarmente, o direito de ficar sob a guarda da representante, a fim de atingir o desiderato jurídico contra o Reitor da Universidade. Assim, a interessada obteve 30 dias para obter o certificado de conclusão.

Noutra toada, a interessada obteve a também liminar contra a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, contra a qual se obteve a concessão de pedido, em medida liminar, para que realizasse a prova de avanço e, caso aprovada, fosse matriculada em curso superior face ao direito conquistado no concurso vestibular.

“Havendo a comprovação da aprovação em vestibular, impende reconhecer o direito líquido e certo para realização da prova de proficiência, a fim de aferir a possibilidade de emissão do certificado de conclusão do ensino médio para a efetivação da matrícula”, dispôs o julgado relatado pelo Desembargador Yedo Simões à unanimidade de votos nas Câmaras Reunidas do Tribunal do Amazonas.

Processo nº 4003711-88.2022.8.04.0000

