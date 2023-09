Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas passa por inspeção do CNJ

A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas (EJUD/TJAM), localizada no Centro Administrativo anexo à sede do TJAM, no Aleixo, zona Centro-Sul, passou por inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na manhã de sexta-feira (1/09). Os trabalhos na instituição foram conduzidos pelos servidores do CNJ, Gabriel da Silva Oliveira e Ralf Mota Santana.

Durante toda a semana, a Corregedoria Nacional de Justiça realizou inspeção no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) com o objetivo de verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais de 1.º e de 2.º Graus do órgão, bem como, das serventias extrajudiciais. Durante a inspeção, não houve suspensão dos trabalhos forenses e/ou prazos processuais.

O diretor da EJUD, desembargador Cezar Luiz Bandiera, acompanhado do coordenador de cursos, juiz de Direito Paulo Fernando de Britto Feitoza e o secretário-geral, Reginaldo Gonçalves, recepcionaram a equipe fiscalizadora com uma apresentação do Coral da EJUD. Em seguida, foram apresentadas as instalações da Escola e entregue um relatório com informações do funcionamento da instituição com o resultado e números das atividades desenvolvidas em todo o Estado.

“O CNJ desempenha um papel fundamental como uma fonte inspiradora e parceiro vital para o Poder Judiciário, especialmente quando se trata de garantir o controle e a transparência. A presença dos nobres colegas aqui apenas reafirma nosso compromisso institucional com a EJUD na busca incessante pela excelência. Isso envolve identificar oportunidades de aprimoramento e promover a contínua melhoria de nossos métodos e constante aperfeiçoamento da gestão administrativa”, disse o Diretor da EJUD.

Com informações do TJAM