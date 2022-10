Empresário é preso no exterior e sofre nova denúncia do MPSP por crimes de estupro

Preso na noite de quinta-feira no exterior em virtude de ordem judicial expedida a pedido do Ministério Público de São Paulo no processo em que responde por lesão corporal e corrupção de menores, o empresário foi alvo de nova denúncia apresentada pelo MPSP nesta sexta-feira (14/10). A Justiça já o declarou réu neste segundo caso.

De acordo com a Promotoria de Porto Feliz, que pediu a decretação de nova prisão preventiva, também concedida pelo juiz, ele cometeu os crimes de estupro (cinco vezes), cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima, coação no curso do processo, constrangimento ilegal (três vezes), ameaça (quatro vezes), registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo (oito vezes).

O tatuador que, a pedido do empresário, colocou as iniciais dele na vítima foi denunciado pelos crimes de tortura e lesão corporal gravíssima e também passa a responder ao processo na condição de réu

Fonte: Asscom MPSP