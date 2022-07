Em Novo Aripuanã, Justiça realiza audiência com sete denunciados por tentativa de furto em banco

A Vara Única da Comarca de Novo Aripuanã (distante 225 quilômetros de Manaus) realizou na última quinta-feira (21/07), a audiência de instrução que tem como réus Alzemir Campos do Nascimento, Rafael Nobres da Silva Paiva, Ricardo Nobre Paiva, Thiago da Silva Alves, Uellinton Gasparetto, Marlon Andrade Melo e Luciano Palheta Ferreira. Eles são acusados de furto qualificado, concurso de pessoas, tentativa de homicídio qualificado e uso de documentos falsos. Conforme os autos, o crime ocorreu na madrugada de 23 de janeiro de 2022, durante uma tentativa de furto a uma agência bancária, localizada na Rua 19 de dezembro, no centro de Novo Aripuanã.

A audiência de instrução e julgamento, presidida pelo juiz de direito Rosberg de Souza Crozara, foi realizada no modo híbrido – com algumas pessoas, inclusive os réus e seus respectivos advogados, participando por videoconferência e outras presentes no fórum da comarca. Os trabalhos foram iniciados às 8h30 e encerrando às 18h30. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) esteve representado pela promotora de justiça Jarla Ferraz Brito. Os cinco advogados de defesa participaram da audiência no modo virtual.

Durante a audiência foram ouvidas dez testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público e duas testemunhas de defesa. Também ocorreu o interrogatório dos sete réus. Ao final da audiência o magistrado deferiu o pedido do Ministério Público, concedendo o prazo de 24 horas, para a manifestação do órgão sobre diligências finais. Decorridas as 24 horas, abre-se prazo comum, pelo mesmo tempo, para as defesas se manifestarem. Havendo requerimentos, os autos ficam conclusos para deliberação. Não havendo, renova-se o prazo de cinco dias para o Ministério Público apresentar as alegações finais e, em seguida, o mesmo prazo comum para as defesas.

O crime

No dia 23 de janeiro de 2022, por volta de 00h10, na Rua 19 de dezembro, localizada no Centro de Novo Aripuanã, o gerente ad agência bancária recebeu uma ligação do sistema de segurança do banco avisando que havia homens no interior da agência e que estavam serrando as grades da porta de entrada da tesouraria.

Após o envio de uma guarnição da Polícia Militar de Novo Aripuanã até o local, os homens que estavam no interior de um veículo começaram a disparar tiros contra a polícia, momento em que alguns deles conseguiram fugir do local, outros se jogaram no rio. A partir de então, iniciou-se uma operação capitaneada pela Polícia de Novo Aripuanã a qual solicitou reforços para a Polícia de Apuí a fim de se criar um cerco e impedir a fuga dos suspeitos.

Horas depois das buscas, os homens foram localizados no KM 116, da Estrada Nova de Novo Aripuanã, em um veículo. Com eles a polícia encontrou três carregadores de pistola 9mm, mochilas padrão militar, dinheiro em espécie, um laser adaptável de pistola, alimentação enlatada e farofa, momento em que, segundo os autos, confessaram a participação no crime.

