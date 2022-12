Em Goiânia, idoso que foi descoberto vivo em funerária não resiste e vai a óbito

O idoso José Ribeiro da Silva, de 62 anos, que foi dado como morto por engano, teve a morte confirmada, e segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Petterson Amin, a causa pode ter sido hipotermia. Segundo a família do homem, que estava com câncer, o Hospital do Centro Norte Goiano, em Uruaçu, atestou o óbito do paciente, no entanto, ainda vivo, ele chegou a ser colocado em uma câmara fria e ficou por cerca de 5 noras dentro de um saco plástico.

A Unidade de Saúde chegou a emitir um atestado de óbito informando a morte do auxiliar de serviços gerais em consequência de um câncer na língua, mas a família foi informada pela funerária que o homem estava vivo. Uma das irmãs, sem saber da real situação, fez os preparativos para o enterro. Ao depois, o paciente foi internado noutra unidade hospitalar, mas veio de fato, à óbito.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia. A autoridade policial solicitou exames para comprovar a causa morte do idoso, e leva em consideração, inicialmente, que ele pode ter morrido por hipotermia, ou seja, quando há perda excessiva de calor do corpo. O médico que emitiu o atestado foi afastado de suas atividades. A polícia irá ouvir o médico na próxima semana e a família da vítima, aprofundando suas investigações.

A família do idoso pede justiça em meio à revolta com o episódio. A descoberta de que o idoso estava com vida se deu pelo agente funerário encarregado dos preparativos do enterro. Identificou-se que o idoso ainda respirava horas após ingressar no centro funerário. De lá, foi transferido para outro hospital, onde veio a falecer.