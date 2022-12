Exército acena para passar o cargo do comandante da Força após a posse de Lula

O Alto Comando do Exército deliberou que não deve antecipar a troca do comandante da Força, como havia sido anunciado, e vai esperar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para preparar as formalidades para a passagem do comando. A decisão foi durante durante reunião ordinária do colegiado de 16 generais de Exército. Os Generais haviam ventilado que poderiam deixar o cargo antes do fim do ano, o que motivou Lula a antecipar o nome do novo ministro da Defesa.

Havia um anúncio extraoficial de que Marco Antônio Freire Gomes (Exército), Carlos de Almeida Baptista Junior (Força Aérea) e Almir Garnier (Marinha) iriam deixar seus comandos na última quinzena de dezembro. Havia a preocupação de que o evento se tornasse em precedente perigo nos escalões inferiores. O Exército, segundo informações, articula para que o brigadeiro Baptista Júnior, da FAB, também possa trilhar o mesmo caminho de não deixar o cargo antes da posse de Lula.

Se a saída dos militares se concretizasse, o posto seria entregue automaticamente aos oficiais generais mais antigos, para não impactar fortemente na estrutura dos Altos Comandos. De então, a ideia é seguir a tradição como sempre foi feito deixando para o futuro presidente a escolha de nomear os comandantes. O nome de José Múcio como Ministro da Defesa acena como sinalização de que o futuro ministro não deve fazer grandes mudanças na carreira militar.