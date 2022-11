Em Alagoas, júri condena réu por matar ex-esposa esfaqueada após fim do relacionamento

O Tribunal do Júri da Comarca de Teotônio Vilela, em Alagoas, condenou o réu José Sebastião Silva, por matar a facadas Maria Lúcia da Silva Santos, por não aceitar o fim do relacionamento. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (16), no Fórum Municipal, e foi conduzido pela juíza Fernanda de Góes Brito, que fixou a pena em 25 anos de prisão em regime inicial fechado.

O crime ocorreu no dia 11 de dezembro de 2020. De acordo com os autos, o réu invadiu a casa da vítima e, frustrado com o fim do relacionamento, desferiu três facadas em Maria. O filho da vítima afirmou que havia histórico de violência doméstica na relação da mãe com José.

No interrogatório, o réu confessou o crime, argumentando que agiu por medo. José relatou que chegou na residência de Maria e a encontrou com outro homem. Em seguida, José foi até a cozinha e pegou uma faca, pois estava com receio que o homem lhe fizesse algum mal. Ao retornar, o desconhecido teria fugido pela janela e a vítima atacou o réu, momento que ele desferiu as facadas.

A juíza Fernanda Brito afirmou que o réu agiu de maneira calculista, premeditada e fria, desferindo os golpes de faca com o objetivo de matar a vítima instantaneamente. “As discussões do acusado com a vítima eram frequentes, o que demonstra certo desequilíbrio do agressor em suas relações íntimas de afeto”, acrescentou a magistrada. Com informações do TJAL