TJAM publica edital de promoção para juiz-presidente do 2.º Tribunal do Júri

O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou no Diário da Justiça Eletrônico de quarta-feira (16/11) edital de promoção para vaga de juiz-presidente do 2.º Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, pelo critério de antiguidade.

De acordo com o edital (n.º 58/2022 – PTJ), assinado pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, os juízes de entrância inicial aptos a concorrer à vaga têm prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação, para apresentar seus pedidos de inscrição, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ou no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal.

Ao requerimento, é necessário anexar certidões expedidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas (Divisão de Informações Funcionais); Secretaria do Tribunal Pleno; Secretaria do Conselho da Magistratura e Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça. Com informações do TJAM