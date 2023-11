Delegado é denunciado por crime de falsidade ideológica

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou à Justiça o delegado Mauricio Demétrio Afonso Alves e outras cinco pessoas pelo crime de falsidade ideológica. De acordo com o GAECO/MPRJ, o delegado recebeu 11 multas por infrações de trânsito no intervalo de 13 de abril de 2020 até 04 de maio de 2021. Em sete dessas 11 multas foram inseridas falsas declarações em relação ao nome do real condutor do veículo. As fraudes nas multas foram negociadas a R$ 500 cada.

Na decisão que recebeu a denúncia, a 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital acolheu todos os pedidos cautelares do GAECO/MPRJ e determinou o comparecimento dos denunciados bimestralmente em Juízo, a proibição de manter contato com os demais acusados e com testemunhas/informantes, e a proibição de se ausentar do município onde mora por mais de 15 dias sem autorização judicial.

O delegado Mauricio Demétrio está preso desde junho de 2021, após a operação Carta de Corso, deflagrada pelo GAECO/MPRJ.

Com informações do MPRJ