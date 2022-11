Defensor impetra mandado de segurança e faz garantir exercício de suas prerrogativas

O Desembargador Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça, reafirmou posição quanto ao direito da Defensoria Pública requisitar informações de órgãos públicos e obter o retorno dessas deliberações realizadas por iniciativa do órgão defensor, com o fim de instruir ações que visam resguardar a defesa, na justiça, de direitos dos assistidos. Embora a Defensoria aja com correção e com esse objetivo, ainda encontra recalcitrância por parte de autoridades que se omitem no cumprimento de atender a essas diligências. O Relator acolheu Mandado de Segurança do Defensor Arlindo Gonçalves dos Santos Neto que acusou que a Secretaria de Estado de Saúde foi omissa com o cumprimento de seus deveres. A ação foi acolhida na justiça.

Deliberou-se que é assegurada à Defensoria Pública Estadual a prerrogativa de requisitar de autoridade pública documentos com informações necessárias ao exercício de suas atribuições, ‘daí a sua legitimidade para propor ação judicial objetivando tutelar o direito de acesso a documentos públicos’.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado pelo defensor Arlindo Gonçalves dos Santos Neto, que acusou a violação de suas prerrogativas pelo Secretário Estadual de Saúde. O Defensor requisitou diligências, requisitando providências e informações à Secretaria, que se quedou inerte, faltando, a Secretaria, com o cumprimento de deveres, nesse sentido, imposto para cumprimento, por força de determinação legal.

No exame do mandado de segurança , se reconheceu o ato abusivo cometido pela autoridade impetrada, ante sua omissão, firmando que ‘não se pode negar informações solicitadas pela Defensoria Pública, sendo ilícito a omissão de manifestação por parte do ente público’. Afinal, além do direito do assistido, que possa se comprometer ante a ausência de informações que o Defensor busca completar para dar prova da matéria a ser debatida no âmbito judicial, é prerrogativa dos membros da Defensoria Pública do Amazonas requisitar de autoridade pública ou de seus agentes informações que visem esclarecer, inclusive por documentos, o escorreito cumprimento da relevante função do Órgão Defensor na defesa dos necessitados, na forma da lei.

Processo nº 4002311-73.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :