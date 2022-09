Decurso de tempo que permite crime prescrever não pode ser imaginário

Ocorrendo a perda do direito de punir por meio de processo regularmente instaurado pelo Ministério Público constitui-se em dever do magistrado declarar essa circunstância, se a causa da perda da pretensão punitiva for a prescrição, considerado o decurso do tempo no qual o Estado não conseguiu, tempestivamente, fazer valer seu poder-dever de aplicar uma pena a quem cometeu o crime. Porém, uma prescrição construída por hipótese de aplicação de pena não guarda previsão na legislação e tem sua utilização vedada pelo Superior Tribunal de Justiça. A afirmação se encontra em decisão relatada pelo Desembargador João Mauro Bessa, do Tribunal do Amazonas, afastando recurso de Raimundo Andrade.

A decisão se encontra em aclaratórios relatado pelo Desembargador, denegando o pedido de prescrição, embora possa ser formulado em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mas desde que a razão de ordem pública atenda, em concreto, a espécie examinada, o que não se verificou em espécie.

“A prescrição é matéria de ordem pública, logo, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição”, mas deve ser examinada à luz do ordenamento jurídico brasileiro, não havendo amparo para a prescrição, que, no caso examinado, foi denominado de virtual ou antecipada. Nesse tipo de ‘prescrição’, o juiz trabalharia com a hipótese de uma pena aplicada por imaginação, como se houvesse permissão para um pré-julgamento, o que é vedado no direito processual e constitucional.

Ademais, há Súmula do STJ que assim dispõe sobre a matéria: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A prescrição, para efeito de contagem, deve obedecer aos parâmetros em abstrato definidos no código penal. A prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, e não por uma projeção. No entanto, a prescrição se sujeita a marcos que a possam interromper, o que permitirá a recontagem do prazo prescricional por inteiro. Hipóteses imaginárias de aplicação de pena, com adoção de raciocínio que permitiriam a conclusão de uma pena mínima, que, pelo decurso do tempo, já estaria prescrita, não é admitida no direito brasileiro.

Processo nº 0003765-25.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :