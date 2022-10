Condenação não será extinta quando a suspensão do processo impede a contagem do prazo

O Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal do Amazonas, no exame de recurso cujo objeto foi a declaração de prescrição de matéria penal, ante a prática de crime de receptação praticada por Antônio Nunes, ao argumento de transcurso de mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a edição da sentença penal condenatória, negou a incidência do instituto de extinção de punibilidade, firmando, no caso concreto, que houve prazo suspenso que não permitiu o uso da contabilidade indicada para o benefício penal.

A prescrição da pretensão punitiva advém da inércia do Estado que durante determinado lapso temporal legalmente previsto deveria aplicar a sanção penal ao responsável pela prática criminosa. Ocorre que, no caso concreto, considerou-se o período de suspensão do processo. Neste período, a prescrição não corre, não se admitindo a contabilidade do prazo prescricional.

Dispôs o julgado que ‘considerando o período de suspensão do processo, não atingiu-se o prazo de 4 (quatro) anos interruptivos da prescrição, impossibilitando a extinção da punibilidade do agente’. O recurso havia sustentado que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois a pena aplicada havia atraído a incidência do artigo 109, Inciso V, combinado com o artigo 110, § 1º do Código Penal.

O Código de Processo Penal dispõe que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas de natureza urgente’. Esse período da suspensão é que não permitiu o transcurso dos 04 anos alegados para a declaração da prescrição pretendida.

Processo nº 0004740-47.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :