CNJ abre inscrições para três eventos virtuais que ocorrerão em agosto

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu inscrições para três eventos virtuais programados para o mês de agosto. O primeiro deles acontecerá dia 2/8 e consiste no seminário “O Pragmatismo e a Análise Econômica do Direito”, que acontecerá das 9h às 19h (horário de Manaus) e cujos debates poderão ser acompanhados pelo Canal do CNJ no YouTube.

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-seminario-o-pragmatismo-e-a-analise-economica-do-direito.

Os outros dois eventos que serão realizados virtualmente são o “Encontro Nacional de Juízes de Cooperação” e a “Reunião dos Núcleos e Juízes de Cooperação”, previstos, respectivamente, para os dias 3 e 4 de agosto, das 8h às 11h30 (de Manaus). O objetivo destes dois encontros é debater o cumprimento da Resolução CNJ n.º 350/2020, que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário e outras instituições e entidades, bem como promover a disseminação de conhecimento e de boas práticas sobre a matéria.

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://formularios.cnj.jus.br/encontro-juizes-e-reuniao/ até o dia 29/7, e o público-alvo são os núcleos e magistrados (as) de cooperação, bem como eventuais interessados na matéria.

Os debates também poderão ser acompanhados pelo Canal do CNJ no YouTube.

Eventuais esclarecimentos sobre os três eventos poderão ser prestados pela Secretaria de Cerimonial e Eventos do CNJ, pelo e-mail: [email protected], ou pelos telefones (61) 2326-5540/5541.

Fonte: Asscom TJAM