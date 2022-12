Câmara Municipal de Manaus concede título de cidadão manauara a magistrado do TRT-11

O juiz do trabalho substituto João Alves de Almeida Neto, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11) recebeu o título de cidadão de Manaus na manhã da sexta-feira (25/11) em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. De propositura do vereador William Robert Lauschner (conhecido como William Alemão), a homenagem foi aprovada por unanimidade, conforme Decreto Legislativo n. 571/2022. A cerimônia de outorga do diploma ocorreu no Plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Baiano de Salvador e autor de obras jurídicas, o juiz do TRT-11 tem graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ao longo de nove anos na magistratura trabalhista da 11ª Região, na qual ingressou em janeiro de 2013, sempre atuou em Varas do Trabalho de Manaus. Atualmente está lotado na 11ª Vara do Trabalho de Manaus e, além das atividades na jurisdição, dedica-se à docência em cursos de graduação e pós-graduação, além de proferir palestras em diversos eventos acadêmicos abordando temas ligados aos direitos e garantias dos trabalhadores e empregadores.

O magistrado se emocionou ao agradecer a honraria, registrando sua gratidão ao vereador William Alemão, à Casa Legislativa e aos amigos e familiares que compareceram ao plenário da CMM para compartilhar com ele a realização de um sonho. “Este é o momento de gratidão e felicidade. São duas emoções que me vêm no coração e na mente”, resumiu. A sessão especial contou com a presença do diretor da Escola Judicial (Ejud-11), desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva e do presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Amatra XI), juiz Adelson Silva dos Santos, entre outras autoridades.

Com informações do TRT-11