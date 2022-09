Bolsonaro tem viagem a funeral da Rainha questionada por Procurador de Contas

O Tribunal de Contas da União recebeu representação do Procurador de Contas Lucas Rocha onde solicitou que seja investigada a viagem de Jair Bolsonaro a Londres. O Procurador quer investigar se a maquina pública está sendo utilizada para oportunidades turísticas, indagou o procurador em seu pedido ao TCU.

Anteriormente, o Ministério Público de Contas já havia questionado os atos do dia da independência, nos quais o Presidente reuniu apoiadores e fez discursos em carros de som no Rio de Janeiro em Brasília. Desta feita, mais uma representação é inaugurado para averiguar se há interesse público na viagem da Bolsonaro ao funeral da Rainha, especialmente ante informações de que a viagem foi altamente concorrida entre pessoas do Planalto que queriam acompanhar o presidente.

Em Londres, Bolsonaro participou das solenidades fúnebres do Hyde Park, no último domingo e, em seguida, fez um comício para apoiadores que se concentravam em frente à residência oficial do embaixador brasileiro no Reino Unido.