Agrediu a senhora ao pretexto de desperdício de água enquanto a vítima lavava a calçada

Um homem que passeava com o seu cão, em uma calçada, em Lourdes, Minas Gerais, não gostou quando uma senhora estava lavando uma calçada, pois, segunda a polícia, achou que estava havendo um desperdício de água. Assim, tomou a mangueira que Lenirge Lima usava, e o fez de forma grosseira. Com isso, a mulher caiu na calçada, momento em que o agressor, segurando a mangueira, começa a molhar a vítima tombada ao chão.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, a Polícia já identificou o agressor, embora não tenha divulgado seu nome. Segundo as autoridades o suspeito será intimado para assinar compromisso e comparecer à audiência de conciliação, no Juizado Especial Criminal.

Em tese, segundo a autoridade policial, a capitulação na qual o autor do fato se inclui é a do crime de lesão corporal, mas a definição ficará a cargo do Ministério Público. A vítima clama por justiça e diz que o ato do agressor foi de extrema covardia e perplexidade. “Minha esperança é que a Justiça seja feita” registrou a ofendida.