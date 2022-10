Áudio sobre teoria da conspiração contra Lula é alvo de TSE que manda retirar das redes socias

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, acolheu representação da Coligação Brasil da Esperança, formada por Luiz Inácio Lula da Silva(PT) e Geraldo Alckmin (PSB) e determinou a retirada de um áudio das redes sociais, que expõem uma teoria da conspiração, na modalidade fake news. No áudio haveria a também narração de que Lula, após as eleições, iria entregar o Brasil à China. O áudio fora divulgado como sendo de um dos integrantes do Mancha Vermelha.

A fake news foi postada pela página “Movimento do Povo Brasileiro” e repetida por diversos perfis de apoiadores do também candidato Jair Bolsonaro, e que, na forma guerreada pela representação, acolhida pela Corte, seriam fatos manifestamente inverídicos, como escrito pelo Ministro Sanseverino.

“Verifica-se que as publicações impugnadas contêm áudio manipulado, com fatos manifestamente inverídicos, produzido para ofender a honra e a imagem de candidato ao cargo de presidente da República (Lula)”, fundamentou o ministro em sua decisão. A decisão manda que Facebook, Twitter e Youtube devem apagar a notícia falsa em 24 horas, sob pena de multa de 50.000 reais.